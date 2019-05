Rassegna Km 0 – “Park your car in Harvard Yard”

Venerdì 24 e sabato 25 maggio alle ore 21 al Teatro Trieste 34 (via Trieste 34, Piacenza) prosegue la rassegna KM 0 dedicata agli artisti piacentini e promossa dall’associazione culturale Kultur Dom. La direzione artistica del cartellone è di Filippo Arcelloni.

In scena la compagnia DDT (Deserto Dentro Teatro) con lo spettacolo “Park your car in Harvard Yard” di Israel Horovitz.

LO SPETTACOLO – Fabio Doriali, regista e interprete, ci racconta cosa aspettarci dal testo: “Park your Car in Harvard Yard è testo semisconosciuto di autore semisconosciuto. Almeno in Italia. Il drammaturgo-attore americano Israel Horovitz in realtà sconosciuto non lo è per nulla. E ‘Park your car…’ ne è testo tra i più paradigmatici”.

“L’ho scelto per continuare il discorso di DDT sul teatro contemporaneo letto secondo il mio credo, grottesco-paradossale-sovraesposto. Un invalido-sordo non credibile assume una governante-badante non credibile. C’è qualcosa che i due si dicono poco a poco, come una lumaca che passeggia verso il bosco buio. E loro, un bosco buio, lo hanno alle spalle. Un noir gelido e tagliente come il temperino che non avevi alle elementari. ‘Love never dies…’ ne è il sottotitolo. Scoprirete perché”

LA COMPAGNIA DDT

Grazia Alicanti, Fabio Doriali

Assistente regia: Martina Ramelli

Scenotecnica: Gianluigi Gandini, Silvano Labò, Piero Schiavi

Grafica: Cristina Castigliola

Regia: Fabio Doriali

Costo del biglietto: 10 euro

Info e Prenotazioni: 329 8521350; info@acpkd.it