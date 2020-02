Pasqua al Castello di Rivalta – Il nascondiglio del coniglio

Un borgo medievale da favola, due eventi con animazione per bambini, una mostra di vedute ottiche e “Attorno a Goya in Italia. Paolo Borroni e gli altri. Gli anni del cambiamento”, che consentiranno di ammirare stanze solitamente non visitabili.

Queste le idee da prendere al volo per trascorrere una gita nella meravigliosa terra dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, nel cuore della Food Valley, tra buona enogastronomia da assaporare, luoghi d’arte e cultura da scoprire, divertenti eventi in castello da vivere pensati anche per famiglie con bambini. Trascorrere la Pasqua nella prima val Trebbia, la valle che Hemingway definì la valle più bella del mondo, permette di conoscere uno dei volti meno noti della provincia di Piacenza.

Un borgo medievale autentico, con una chiesa, due ristoranti, una spa, un relais con diciannove camere, parcheggio gratuito, negozietti e un castello che vanta un patrimonio artistico e architettonico di alto livello, aree naturali in cui godere dei primi caldi primaverili e dintorni ricchi di fascino.

PROGRAMMA PER FAMIGLIE: DOMENICA 12.04.2020 – Il nascondiglio del coniglio – La giornata comincerà con una visita guidata storica al Castello (alle ore 10.30 oppure alle ore 11.30) e dopo pranzo (ore 14, 15, 16) tutti ad esplorare il Castello con il coniglietto Pevvi. Bimbi, genitori seguiranno un percorso fatto di favole e leggende: il salone d’onore, la sala da pranzo, la cucina del rame, la cantina, le prigioni, le camere da letto, la sala delle armi e persino la sala del biliardo, e alla fine, una dolce ricompensa per tutti!

Prezzi: ingresso intero 20,00 euro; ingresso ridotto 15,00 euro (bambini dai 3 ai 12 anni). I prezzi comprendono animazione, visita storica al castello con mostre, tour con animazione “Il nascondiglio del coniglio”.

Prezzi pranzo (per adulti e per bambini): euro 20,00 con menù fisso:

Pisarei o Pasta pomodoro/bianca

Arrosto ripieno di verdure con contorno di patate o Cotoletta con patate

Acqua inclusa.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto. Possibilità di prenotare la sola animazione pomeridiana della durata di 1h alle ore 17. Tariffa ingresso intero 10 euro; ingresso ridotto 8 euro (bambini dai 3 ai 12 anni).

Prenotazione obbligatoria: info@castellodirivalta.it – 3666935622