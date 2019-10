Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del team E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), che metteranno a disposizione dei partecipanti alcune delle proprie attrezzature, affinché questi possano vestire i panni di investigatore del mistero e andare alla ricerca di anomalie.

Sono tutti invitati a questa iniziativa in programma venerdì 1 novembre 2019. Adulti e bambini, dopo una visita guidata alla storia, le leggende e i misteri arquatesi, incontreranno i tecnici di Epas che mostreranno ai presenti come viene svolta un’indagine paranormale. Con l’ausilio di strumenti tecnici e adattati alla tipologia di ricerca, quali telecamere a infrarossi, rilevatori di campi elettromagnetici, fotocamere termiche e registratori audio, i partecipanti si metteranno alla ricerca di entità e presenze tra le mura della Rocca Viscontea e si trasformeranno in veri ricercatori del mistero…

“La ricerca paranormale presta il fianco a facili fraintendimenti diventando spesso oggetto di spettacolarizzazioni e approcci grossolani e ridicoli – spiega il Presidente e fondatore di Epas Massimiliano Maresca – si tratta invece di un ramo di studi molto delicato che richiede un’impronta il più possibile scientifica. Fantasmi, spettri, spiriti? Noi preferiamo parlare di anomalie: tracce rilevabili con i nostri strumenti e che non trovano una spiegazione logica e razionale. Un altro aspetto fondamentale per la nostra associazione è la rivalutazione storico culturale del territorio: eventi come “Passeggiata Noir tra gli spettri del borgo” rappresentano un’occasione per scoprire monumenti e luoghi di interesse storico e artistico, e in questo modo diamo il nostro piccolo contributo alla conoscenza delle tante eccellenze che impreziosiscono il nostro Paese”.

“Fondata nel 2011, EPAS si differenzia da molte associazioni “Non siamo ghost hunter, acchiappafantasmi, esoteristi o cose simili, il nostro è un gruppo di ricerca che si basa su metodologie scientifiche e che si occupa di mistero a 360°. La nostra attività rappresenta anche uno strumento per valorizzare luoghi e strutture del territorio nella speranza di sensibilizzare chi ci segue e stimolare l’interesse di istituzioni e semplici cittadini, mostrando le bellezze che il nostro paese hanno da offrire”.

L’appuntamento è Venerdì 1 novembre dalle ore 16 presso l’Ufficio Turistico di Castell’Arquato, Piazza Municipio 1. Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circa. In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata. Costo: € 7 a persona (incluso ingresso alla Rocca Viscontea).

Info: IAT Castell’Arquato Tel: 0523 803215 – mail: iatcastellarquato@gmail.com

Per maggiori informazioni sull’attività di E.P.A.S. potete visitare il sito www.europeanpas.it, seguire la pagina facebook su www.facebook.com/EUROPEANPAS, sul canale YouTube E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society) o scrivere a info@europeanpas.it