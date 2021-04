Passeggiata tematica per bambini “Un viaggio nel Medioevo”

La cultura torna a riprendere i propri spazi canonici con alcune proposte organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos, iniziando con un evento di «Primavera ad Arte Extra”, iniziativa collaterale della rassegna «Primavera ad Arte». Come per alcuni passati appuntamenti, riprendono le passeggiate urbane per i più piccoli, percorsi tematici per scoprire divertendosi storia e curiosità della nostra città. Il tutto in ottemperanza alle vigenti prescrizioni con le normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.

Venerdì 30 Aprile (ritrovo ore 16.45; sagrato Cattedrale): «Un viaggio nel Medioevo». Alla scoperta dell’ “Età di mezzo” attraverso le meraviglie della Cattedrale e non solo: dagli animali ai segni zodiacali, dalle immagini sacre alle figure più curiose. L’evento si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere. E’ obbligatoria la prenotazione inviando una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com (canale preferenziale) o al numero 331 4606435. La quota di partecipazione è di € 5 a persona. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Attivazione a raggiungimento del numero minimo di adesioni.