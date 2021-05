Pedalata “Anello dal Po all’Adda”

Domenica 23 maggio

Anello dal Po all’Adda, pedalata naturalistica e storica organizzata da Fiab Piacenza Amolabici



Ritrovo e partenza: ore 8,30 al parcheggio di via IV Novembre (condominio Cheope)

Itinerario: Partenza del giro da San Nazzaro (Agriturismo la finestra sul Po), dove lasceremo le automobili. Dopo un breve tratto di argine attraverseremo il Po sul ponte stradale in direzione di Castelnuovo Bocca D’Adda, imboccheremo poi la ciclabile e con una deviazione su sterrato andremo ad esplorare la foce dell’Adda. Ripercorreremo poi lo stesso tratto sterrato a ritroso per riportarci in direzione di Maccastorna, sede di un antico castello duecentesco che volendo potremo ammirare dall’esterno. Proseguiremo poi su strada verso Crotta d’Adda dove potremo fare una breve sosta nell’unico bar del paese sulla Main Street. Ripartenza su percorso stradale fino a raggiungere la riva lato Spinadesco del canale navigabile che doveva congiungere Milano a Cremona e che è stato solo parzialmente realizzato.

Raggiungeremo quindi Cremona costeggiando le numerose società Canottieri e faremo la sosta pranzo al centro della città. Per chi non prevede il pranzo al sacco il centro di Cremona ha diversi locali in cui rifocillarsi (se il Covid non li ha falcidiati). Ripartenza prevista per le ore 15. Invece di imboccare direttamente il ponte sul Po faremo una piccola deviazione verso il parco Lungo Po e Parco delle Colonne . Ritorneremo poi al ponte lo attraverseremo sulla passerella ciclabile e ritorneremo alle macchine percorrendo l’argine destro del fiume Po

Il viaggio a/da Caorso verrà effettuato con auto proprie dotate di portabici: all’atto dell’adesione bisogna comunicare se si è in possesso o no di portabici e quelli che ce l’hanno devono dire quante altre bici possono caricare.

Difficoltà: Facile-Media

Lunghezza a/r: km. 50

Termine: arrivo a Piacenza entro le ore 18,00

Quota di partecipazione: € 5,00 solo per i non soci

Informazioni e adesioni obbligatorie: Lucia – cell. 335.7081559

FIAB Piacenza Amolabici pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi danno subito dai partecipanti o da essi causato a persone e cose durante le uscite . I soci in regola col tesseramento sono sempre assicurati per la RCT della bicicletta 24 ore su 24. I non soci, con il pagamento della quota di partecipazione, sono assicurati per la RCT dal momento della partenza e fino al termine della singola uscita. Non sono previste altre coperture assicurative.

Equipaggiamento e gestione delle escursioni

– le biciclette devono avere cambio, freni, luci e campanello efficienti

– indossare vestiario adeguato alla lunghezza dell’itinerario e alle condizioni meteo

(portare una mantellina antipioggia in caso di temporali improvvisi)

– la borraccia, la camera d’aria di ricambio e il casco sono consigliati

– non è permesso allontanarsi dal gruppo senza aver preso accordi con gli accompagnatori

– è a discrezione degli accompagnatori l’eventuale modifica dell’itinerario per cause di forza maggiore

– pranzo al sacco o nei locali di Cremona (vedi sotto)

A tutti i partecipanti si raccomanda l’osservanza delle prescrizioni anti-Covid. FIAB Amolabici declina ogni responsabilità sul loro mancato rispetto.