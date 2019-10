“Percorsi Diversi” – mostra “I volti dell’anima”

Nello spazio espositivo permanente della biblioteca di Rivergaro è pronta a partire una nuova mostra per la rassegna “Percorsi Diversi”.

Dal 12 ottobre (inaugurazione ore 18) al 1 novembre – ingresso libero – sarà possibile ammirare la mostra “I volti dell’anima” di Paolo Lombardo, in arte “Pablo è vivo”.

ORARIO D’APERTURA “I VOLTI DELL’ANIMA” (Dal 12 ottobre al 1 novembre)

– Lunedì, mercoledì, venerdì: 9:30-12:30; 16-19

– Giovedì, sabato: 9:30-12:30

– Martedì chiuso

L’ARTISTA – Lombardo, nato a milano ma piacentino di adozione, ama portare la sua arte in mezzo alle persone, nei luoghi pubblici per renderla visiva e partecipata.

Vederlo davanti a un foglio bianco significa scoprire il suo dinamismo artistico, il tratto segue e attraversa il colore, traduce espressività dentro oasi di luce, miscela espressionismo e impressionismo in colori definiti per esplodere in brevi tocchi di street art.

Osservando le sue opere si rincorre il pensiero di Matisse quando spiegava il suo ideale artistico, sostenendo che i dettagli di un insieme diminuiscono la purezza delle idee e l’intensità emotiva, quindi li rifiutava.

Il dettaglio nelle opere di Paolo traspare non definisce, l’impeto lo crea per soggiogarlo al colore, lo trasforma in un ideale visivo e del pensiero fino a renderlo emozione.