Piace ai Bimbi 2019

Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 19 in Piazza Cavalli, ottava edizione della festa per bambini “Piace ai Bimbi!!”.

Durante tutta la giornata i giovani ospiti potranno giocare liberamente (e gratuitamente) sul gonfiabile, approfittare della presenza dei giochi di una volta, per apprezzare la genuinità dei giochi all’aperto dei nostri nonni e farsi truccare con colori appositi nello spazio trucca-bimbi.

L’iniziativa è organizzata da B.A.C.A., Bikers Against Child Abuse, Motociclisti contro l’abuso sui bambini in collaborazione con Comune di Piacenza. In caso di maltempo la manifestazione si terrà ugualmente.