Mercoledì 29 maggio alle ore 21 presso il Teatrino dei Chiostri del Duomo si svolgerà una serata dal titolo “Piacentinità – Ill noss radiś” iniziativa realizzata da una collaborazione tra l’Associazione Anspi Domus e la collaborazione della Famiglia Piaśinteina.

Andrea Bergonzi e Cesare Ometti, docenti della Scuola di lingua e cultura piacentina (intitolata da alcuni anni alla memoria del compianto prof. Luigi Paraboschi che proprio in questo Teatrino aveva realizzato degli incontri dedicati al nostro dialetto molto apprezzati dai nostri concittadini), che da poco hanno chiuso la loro annuale attività e a cui sarà affidata la conduzione della serata, proporranno al pubblico alcuni spunti di riflessione sulla “piacentinità”, soffermandosi in particolare sull’importanza di tutelare il piacentino inquadrandolo nella giusta prospettiva affinché venga opportunamente valorizzato.

A completamento, per rinforzare il legame con le nostre radici, i docenti della scuola proporranno una rilettura in chiave dialettale e soprattutto storica delle vie del nostro centro cittadino per cercare di rivitalizzare la toponomastica antica della nostra città.

L’evento è gratuito e ad ingresso libero.