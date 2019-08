A seguito del grande successo di Ferragosto, Sabato 31 agosto, torna la speciale visita guidata del ciclo «Piacenza da Scoprire» in versione serale, “Piacenza illuminata”: firme d’autore in cupola ma con una speciale sorpresa dedicata a Ludovico Carracci, prossimo protagonista dell’autunno piacentino… Vi aspetta un inedito viaggio alla scoperta delle firme e disegni ormai storicizzati sul tamburo della cupola della cattedrale ma non solo…

Sono previsti due turni di visita guidata: alle 20.30 e 21.30. I partecipanti potranno portare le proprie torce per illuminare i dettagli: i particolari risulteranno ancora più interessanti. Il ritrovo per la visita guidata sarà presso il Museo Kronos (via Prevostura 7, dietro il Duomo di Piacenza) e, a seconda del turno scelto, alle 20.15 o alle 21.15 del 31 agosto per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 8 € per il biglietto intero, 6 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).

La prenotazione è obbligatoria. Si effettua chiamando il numero 3314606435 o scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com

“Piacenza illuminata” e la rassegna «Piacenza da Scoprire» nascono dalla collaborazione tra la società Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.