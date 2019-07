Ritorna “Piacenza illuminata”, la passeggiata culturale serale andata in scena la scorsa domenica raggiungendo un così alto numero di richieste di iscrizioni tanto da costringere gli organizzatori a limitare il numero dei partecipanti per garantire la qualità della visita.

Per venire incontro a tutti coloro che non hanno trovato più posti liberi per la partecipazione, gli organizzatori Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza hanno deciso quindi di replicare l’evento domenica 14 luglio, sempre con partenza alle 21 dal Museo Kronos, con ritrovo alle 20:45 per la conferma di iscrizione.

“L’itinerario serale – spiegano gli organizzatori – , che fa parte della rassegna “Piacenza da Scoprire”, vi porterà a scoprire bellezze architettoniche, aneddoti e curiosità dei monumenti e delle vie del centro storico di Piacenza. Sarete guidati tra palazzi e monumenti illuminati dalla luce artificiale, della luna e se vorrete delle vostre torce: i particolari risulteranno ancora più interessanti. I 4 quartieri della città di Piacenza ma soprattutto le famiglie che li abitavano saranno i protagonisti della narrazione tra storie e leggende, palazzi residenza ed edifici importanti a loro dedicati o da loro fatti costruire”.

Il ritrovo è presso il Museo Kronos (via Prevostura 7, dietro il Duomo di Piacenza) alle ore 20:45 per compilare una scheda di partecipazione e pagare la quota: 6 € per il biglietto intero, 4 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare o per informazioni si può chiamare il 331 4606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com.