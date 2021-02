Piacenza Jazz Club – Concerto Duck Juice

Secondo concerto che dal Milestone verrà mandato live in streaming sul canale YouTube del Piacenza jazz Club: il 21 febbraio alle ore 18 sul palco i Duck Juice, band che è stata tenuta a battesimo nel mese di febbraio dello scorso anno con la vittoria della sezione speciale D del Concorso Nazionale Bettinardi dedicata ai talenti emiliano-romagnoli, realizzato nell’ambito del progetto E-R by Jazz, sostenuto dalla legge musica della Regione Emilia-Romagna (L.R. 2/2018). Quella Finale, che si tenne a porte chiuse perché la città di Piacenza fu la prima colpita dalle misure di contenimento pandemico, fruttò ai Duck Juice la pubblicazione del loro secondo album.

Registrato la fine dell’estate scorsa presso l’Elfo Studio di Tavernago, l’album, dal titolo “House Made Of Sticks”, ha visto la luce pochi mesi fa, ma ha avuto ancora pochissime occasioni per farsi conoscere, dato che nel frattempo la musica dal vivo ha subito un nuovo stop, che dura tuttora. Sarà curatissima, come nella precedente occasione, tutta la parte audio e video del concerto che garantirà un suono da studio e immagini di grande impatto. L’idea da cui è partita l’Associazione, infatti, è quella di offrire uno spettacolo dal punto di vista qualitativo il più alto possibile, sia come resa visiva, con l’ausilio di ben quattro telecamere che garantiranno inquadrature sempre differenti del gruppo, sia per quanto riguarda l’audio, impeccabile, come ben sanno i frequentatori del Milestone. Le riprese e la regia dal vivo dell’evento saranno a cura di “Digiworks” di Fausto Mazza, il creativo che cura da diversi anni ormai l’immagine del Piacenza Jazz Fest.

Si ricorda anche in questa occasione che, nonostante il Milestone non possa programmare concerti dal vivo, prosegue la campagna di tesseramento 2021, in attesa che la situazione sanitaria possa consentire la riapertura. Come ben sanno i soci, la tessera del Piacenza Jazz Club offre l’opportunità di seguire tutti gli eventi organizzati dall’associazione sia all’interno del Milestone sia per il festival garantendo un accesso privilegiato. D’altro canto il tesseramento è un aspetto essenziale per la vita di un’associazione culturale non solo da un punto di vista economico, come entrata virtuosa che viene rimessa in circolo creando occasioni di cultura, ma anche come segnale di partecipazione e adesione all’idea che l’associazione ha la cura di promuovere, in questo caso specifico il meglio della musica jazz in circolazione.

La tessera si potrà fare direttamente presso la segreteria del Piacenza Jazz Club, aperta nei pomeriggi dei feriali dalle 15. alle 19.30, oppure con un pagamento online tramite bonifico o con paypal paypal.me/piacenzajazz. Per maggiori informazioni e per aderire alla campagna di tesseramento si consiglia di visitare il sito www.piacenzajazzclub.it e seguire le sue pagine social su facebook, twitter e instagram.