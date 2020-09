Piacenza Jazz Fest – “Blues on Bach”

Una serata di quelle che non si dimenticano è in programma per sabato 3 ottobre presso lo Spazio Rotative, del quotidiano Libertà, il terzo appuntamento per Piacenza Jazz Fest in versione reloaded.

Per l’occasione sarà presentato un progetto sulla musica di John Lewis, uno dei più influenti pianisti della musica afroamericana, fondatore e direttore artistico del Modern Jazz Quartet, gruppo icona della storia del Jazz. “Blues on Bach” è il titolo del concerto che vedrà sul palco il trio del pianista e compositore romano Enrico Pieranunzi – forte di oltre settanta dischi a suo nome e concerti in tutto il mondo – con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria insieme al gruppo strumentale JAS & OFI diretto da Michele Corcella, docente di conservatorio, arrangiatore e compositore, considerato uno dei maggiori esperti mondiali della musica di Duke Ellington.

Per l’acquisto dei biglietti è fortemente consigliata la prevendita. Per ovviare alla diminuzione dei posti, tutti i concerti avranno un doppio spettacolo: il primo alle 19.30 e il secondo alle 22. I biglietti (Interi € 22 – Ridotti € 18) sono acquistabili presso la sede del Piacenza Jazz Club nei pomeriggi feriali dalle 15 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.30, in tutte le tabaccherie e ricevitorie Sisal oppure sul sito diyticket.it.

Alle ore 11 del giorno successivo – domenica 4 ottobre – presso la Galleria d’Arte Moderna “Ricci Oddi” il Maestro Pieranunzi e il musicologo Luca Bragalini terranno una conferenza sull’influenza esercitata dalla musicalues sui compositori della classica, dal titolo “Blues in the classic, una storia sconosciuta” con ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0523.579034.

“Blues on Bach” nasce da un’idea di Michele Corcella con lo scopo di esaltare la ricchezza della musica afroamericana partendo dalle composizioni di John Lewis. Al centro di questo progetto sta il tema del rapporto tra musica jazz e classica europea, uno dei più dibattuti tra storici, critici e appassionati. Si tratta di una relazione complessa, a tratti contraddittoria, una sorta di incontro-scontro tra culture, che si nutre tanto di diffidenze quanto di scambi autentici e fecondi. Molto in questo senso si deve proprio all’opera di John Lewis, pianista e compositore, e in particolare al suo Modern Jazz Quartet.

Corcella ha rivisto le pagine di Lewis ed è intervenuto limitando il ricorso dell’improvvisazione jazz al trio pianoforte, contrabbasso e batteria, scrivendo gli arrangiamenti in funzione dello stile pianistico di Enrico Pieranunzi. Pieranunzi era del resto la scelta ideale, dato che, oltre a essere uno dei maggiori pianisti europei di Jazz, è uno dei pochi al mondo che, per storia e vocazione, oggi è in grado di rileggere in modo personale l’eredità di John Lewis, che richiede competenze in diversi linguaggi, una peculiare sensibilità stilistica e una notevole apertura culturale. Il programma del concerto abbraccia l’ampio spettro espressivo delle composizioni di Lewis, in particolare le pagine ispirate alla cultura rinascimentale e barocca tra Francia e Italia, composte tra gli anni Cinquanta e Settanta.

A completare l’organico sarà il gruppo strumentale JAS & OFI, letteralmente “Jazz Acoustic Strings e Orchestra Filarmonica Italiana”, composto da cinque archi (due violini, viola, cello e contrabbasso) e cinque fiati (flauto, clarinetto, oboe, fagotto e corno) che porta in scena, con assoluta maestria, il suono di un’intera orchestra da camera.

Piacenza Jazz Fest è organizzato dall’associazione culturale Piacenza Jazz Club con la direzione artistica di Gianni Azzali, il decisivo sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Piacenza, il patrocinio del MiBACT e la collaborazione di una fitta rete di associazioni, istituzioni e realtà culturali e imprenditoriali del territorio piacentino e non.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito www.piacenzajazzfest.it o visitare la pagina Facebook del festival www.facebook.it/piacenzajazzfest. Per contatti si può scrivere alla mail a biglietti@piacenzajazzclub.it oppure telefonare allo 0523.579034 – 366.5373201