Piacenza Jazz Fest – Franco D’Andrea

80 anni compiuti l’8 marzo 2021, oltre 160 dischi incisi in Italia e all’estero e 20 premi Top Jazz vinti nella sua carriera, di cui 11 nella categoria “Musicista italiano dell’anno”, Franco D’Andrea è ormai considerato uno dei migliori pianisti contemporanei e rappresenta l’eccellenza che il jazz italiano ha saputo partorire negli ultimi 50 anni.

Il Piacenza Jazz Club intende festeggiare l’evento insieme a lui con un concerto in piano solo, dimensione in cui riesce ad esprimere sempre appieno la sua sensibilità, giovedì 23 settembre alle ore 21 nella sala dei concerti del Conservatorio Nicolini. I biglietti sono acquistabili presso la sede del Piacenza Jazz Club nei pomeriggi feriali dalle 15 alle 19:30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12:30, in tutte le tabaccherie e ricevitorie Sisal oppure sul sito diyticket.it. Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo. Alle ore 17.30 sempre al Conservatorio ma nell’auditorium “Mannella”, si terrà, alla presenza del musicista e del suo autore, la presentazione del volume a lui dedicato, dal titolo “Franco D’Andrea – un ritratto”, di Flavio Caprera. Dello stesso autore sarà anche l’occasione per scoprire qualcosa di un’altra sua opera molto conosciuta, come il “Dizionario del Jazz italiano”.