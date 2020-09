Piacenza Jazz Fest – Kurt Rosenwinkel Standards Trio

Il nome di una stella internazionale spicca nel cartellone del Piacenza Jazz Fest 2020 nella sua versione reloaded.

Sabato 26 settembre al Teatro President (via Manfredi 30, Piacenza) protagonista sarà il chitarrista Kurt Rosenwinkel in trio, unanimemente considerato tra i chitarristi e i compositori più notevoli e futuribili della sua generazione, un innovatore naturale, la sua musica è profondamente melodica e accessibile anche se lavora ai più alti livelli armonici.

Per l’acquisto dei biglietti è fortemente consigliata la prevendita – spiegano gli organizzatori della rassegna -. Per ovviare alla diminuzione dei posti, tutti i concerti avranno un doppio spettacolo: il primo alle 19.30 e il secondo alle 22. I biglietti sono acquistabili presso la sede del Piacenza Jazz Club nei pomeriggi feriali dalle 15.00 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30, in tutte le tabaccherie e ricevitorie Sisal oppure sul sito diyticket.it. E’ obbligatorio compilare un modulo dati personali che si può scaricare precedentemente all’acquisto sul sito www.piacenzajazzfest.it oppure compilarlo in loco.

Kurt Rosenwinkel (classe 1970) è cresciuto in una famiglia dove la musica rivestiva un ruolo importante, dopo gli inizi nella sua città natale, Philadelphia, si trasferisce a Boston per studiare al prestigioso Berklee College of Music, una delle università di Jazz migliori del mondo, ed è lì che viene scritturato da Gary Burton per unirsi al proprio gruppo. In seguito entra a far parte della Electric BeBop Band di Paul Motian e nel 2001 si trasferisce a New York, dove ha modo di sviluppare la propria visione musicale, suonando regolarmente in club come lo Small’s e collaborando tra gli altri con Brad Mehldau, Mark Turner, Ben Street, Larry Grenadier, Avishai Cohen, Jeff Ballard e Jorge Rossy.

Ciò che lo caratterizza in maniera indelebile è di essere immerso nelle ricche e profonde tradizioni del Jazz, di cui recupera i fondamenti vitali per elevare la propria arte a nuove vette, evolvere il linguaggio come nessun altro chitarrista è ancora riuscito a fare. Rosenwinkel è già un veterano che può vantare molti classici nel suo repertorio e innovazioni importanti sia col suo strumento sia come bandleader e compositore, ma la sua vena prolifica fa pensare che stia appena ora entrando nel fiore degli anni della sua vita creativa. Dotato di una vena compositiva romantica e di un timbro assolutamente personale e di rara bellezza, nel suo Standards Trio questo fuoriclasse è eccellentemente supportato dal talento e la classe del batterista Greg Hutchinson e dal bassista salernitano Dario Deidda, sempre accanto a Kurt negli ultimi anni, anche nelle sue esibizioni negli Stati Uniti.

Piacenza Jazz Fest è organizzato dall’associazione culturale Piacenza Jazz Club con la direzione artistica di Gianni Azzali, il decisivo sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Piacenza, il patrocinio del MiBACT e la collaborazione di una fitta rete di associazioni, istituzioni e realtà culturali e imprenditoriali del territorio piacentino e non.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito www.piacenzajazzfest.it o visitare la pagina Facebook del festival www.facebook.it/piacenzajazzfest. Per contatti si può scrivere alla mail a biglietti@piacenzajazzclub.it oppure telefonare allo 0523.579034 – 366.5373201