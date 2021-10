Piacenza Jazz Fest – Speciale Ornette Coleman

Sabato 23 ottobre al Milestone si susseguiranno una serie di iniziative che avranno come filo conduttore la figura di Ornette Coleman. A fare da prologo sarà alle ore 15 la conferenza del musicista Maurizio Giammarco dal titolo “Sonny Rollins e Ornette Coleman. Due coetanei a confronto” e si proseguirà alle 16.30 con il vero e proprio Speciale che prevede il concerto del gruppo Shape X, guidato da Monica Agosti alla voce, con il programma “Ornettiana” e, a seguire, la proiezione del film “Ornette: Made in America” di Shirey Clarke. L’ingresso per questi eventi è libero ma con prenotazione obbligatoria contattando la sede del Piacenza Jazz Club nei pomeriggi feriali dalle 15 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.30. Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

Il riferimento a Ornette Coleman del nuovo quintetto di Monica Agosti, “ShapeX” è evidente fin dal nome, che non è solo la sintesi tra i titoli di due dischi importanti nella storia del saxofonista – il suo “The Shape Of Jazz to Come” e l’ardito “Song X” in collaborazione con Pat Metheny – ma evoca anche la visione musicale di tutti i giovani componenti del gruppo, i quali prediligono una musica libera da schemi, la cui forma non è univocamente etichettabile e incasellabile in uno stile definito, ma una ‘forma X’ appunto. “Ornettiana” è la suite che la cantante ha pensato per condurre un’esplorazione di brani inusitati, presi della ricca e variegata discografia che Coleman ha inciso in 57 anni di carriera. Grazie alla collaborazione con la casa distributrice Reading Bloom, verrà proiettato l’importante documentario “Ornette: Made in America” girato nel 1985 dalla regista indipendente Shirley Clarke, autrice di un pregevole spaccato sulla vita dell’artista. Il film, l’ultimo della grande regista americana, cattura l’evoluzione artistica e personale del musicista-pioniere tra gli anni ’60 e gli anni ’80, rifuggendo dallo stile del documentario tradizionale, per riflettere il linguaggio sperimentale cha ha pervaso la musica di Coleman così come il cinema della Clarke.