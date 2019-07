“Piacenza Motorcycle Reunion” a Spazio 4

Rombo di motori a Spazio 4.0. Nell’area di via Manzoni 21, a Piacenza, prosegue infatti “Piacenza Motorcycle Reunion”, evento pensato per gli appassionati di motociclette ma aperto a chiunque voglia passare una serata tra divertimento e buona musica.

Nella serata di venerdì 26 luglio, a partire dalle 20,30 stand gastronomici e musica live: protagonisti saranno i Down Town con il loro graffiante rock/blues d’autore.

Per gli appassionati delle due ruote sarà anche l’occasione per ammirare mezzi di ogni marca e stile: “coloro che si presenteranno in sella al proprio bolide” – commentano gli organizzatori – contribuiranno di fatto ad allestire una vera e propria esposizione, gioielli con cui rifarsi gli occhi”.

L’iniziativa è organizzata dal club Lowlanders MC.

Ingresso gratuito.

Per informazioni 392 4842431