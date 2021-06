Si snoderà tra grandi nomi del teatro e del cinema, visite guidate tra musei e la città romana e laboratori per i bambini, il “Piacenza Romana Festival” in calendario da venerdì 18 a domenica 20 giugno, in concomitanza con le Giornate europee dell’Archeologia.

Per tutti gli appuntamenti diurni, gratuiti, occorre riservare la propria partecipazione sino a esaurimento dei posti disponibili, entro un’ora prima dell’inizio, rivolgendosi allo Iat di piazza Cavalli n.10 (angolo via Calzolai) che può essere contattato allo 0523.492001. Ingresso libero – ma con prenotazione obbligatoria – anche per gli eventi serali: in questo caso occorre fare riferimento alla biglietteria di Teatro Gioco Vita (dalle 10 alle 13 dal mercoledì al sabato, biglietteria@teatrogiocovita.it o 0523-315578), oppure riservare il proprio biglietto tramite Vivaticket.

VENERDI’ 18

Antiquarium Santa Margherita

10,30 – 15 – 18 visite guidate

Palazzo Farnese

– ore 16 – visita guidata alla Sezione Romana a cura della Soprintendenza

– 16.30 e 17.30

Luci a Placentia. Creiamo insieme una lucerna romana

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Arti e Pensieri

– 18.00 – Piacenza tra otium e negotium

visita guidata tematica a cura di Arti e Pensieri

– 21.30 – Archeologia matematica – conferenza scenica

con Piergiorgio Odifreddi

– – – –

SABATO 19

Area Archeologica di Via Trebbiola

Ore 11 visita guidata a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza

Piacenza Romana Tour

ore 11 e 16.30 partenza Iat – piazza Cavalli

Percorso: piazza Cavalli, San Martino in Foro, via Trebbiola, cortile di Palazzo Farnese

Palazzo Farnese

– ore 16 – visita guidata alla Sezione Romana

a cura della Soprintendenza

– ore 16.30 – visita guidata alla Sezione Romana a cura della Direzione Musei

– 16.30 e 17.30

Il profumo di Placentia. Creiamo insieme un olio profumato “alla romana”

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Arti e Pensieri

– 18 – “Vacanze Romane”

incontro con Federica Guidi

– – – –

DOMENICA 20

Area Archeologica di Via Trebbiola

Ore 11 – visita guidata a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza

Piacenza Romana Tour

ore 11 e 16.30 partenza Iat – piazza Cavalli

Percorso : piazza Cavalli, San Martino in Foro , via Trebbiola, cortile di Palazzo Farnese

Palazzo Farnese

– ore 16 – visita guidata alla Sezione Romana a cura della Soprintendenza

– 16.30 e 17.30

Timbra che ti passa! Creiamo insieme un mattone romano e personalizziamolo con marchi speciali

Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Arti e Pensieri

– 18 – Made in Placentia

visita guidata tematica a cura di Arti e Pensieri

– 21.30 – Giocando con Orlando – spettacolo teatrale con Stefano Accorsi