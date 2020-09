Piacenza Suona Jazz! – “Ancora ascolto una rosa”

Programma intenso con concerti che si susseguono uno dopo l’altro per Piacenza Suona Jazz!, la rassegna di musica diffusa nei pub e locali di Piacenza e provincia che fanno musica dal vivo confermata anche quest’anno grazie alla strenua volontà dei gestori dei locali coinvolti e del Piacenza Jazz Club, che completa il programma di questo inusuale Piacenza Jazz Fest autunnale in versione “reloaded”.

Un omaggio alle donne doveroso, necessario, in un mondo musicale dove la figura della donna compositrice e strumentista è ancora purtroppo ai margini, sarà il concerto che venerdì 11 settembre alle 21.30 terrà nel giardino antistante il Melville di S. Nicolò (PC) la talentuosissima pianista Eugenia Canale e Max De Aloe, riconosciuto tra i più attivi armonicisti jazz europei, dal titolo evocativo “Ancora ascolto una rosa”.

L’ispirazione per questo nuovo progetto musicale deriva dall’omonima, bellissima poesia di Sibilla Aleramo, figura artistica di rilievo per l’affermazione dei diritti delle donne. La scelta dei brani da inserire nel repertorio solo a compositrici donne scelte tra le più rappresentative della scena musicale in giro per il mondo: dal Brasile al Messico, dagli Stati Uniti all’Islanda fino all’Italia. Spazio in repertorio per Carla Bley, ma anche la contemporanea pianista statunitense Peggy Stern, per l’icona Marian McPartland, per il folletto islandese Björk, per la grande chitarrista Emily Remle, mancata troppo giovane. E ancora per Chiquinha Gonzaga, compositrice oltre che punto di riferimento per la lotta dei diritti delle donne in Sudamerica, la stessa Eugenia Canale, Barbara Casini e infine Consuelo Velazquez, compositrice e pianista messicana che giovanissima compose l’immortale Besame Mucho.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.