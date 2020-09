Piacenza Suona Jazz! – Camilla Battaglia e Francesco Orio

Fitta di appuntamenti anche la seconda settimana della fortunata rassegna “Piacenza Suona Jazz!”, per stare sempre in compagnia di ottima musica in attesa della partenza del festival il prossimo 19 settembre. Confermata anche quest’anno grazie alla collaborazione coi gestori dei locali coinvolti e del Piacenza Jazz Club, la rassegna di musica diffusa nei pub e locali di Piacenza e provincia che fanno musica dal vivo tutto l’anno.

Martedì 15 settembre, alle 21.30, può essere confermata anche il concerto in collaborazione con il Dubliners Irish Pub grazie alla Ricci Oddi che ospiterà l’evento nel giardino della Galleria proprio davanti al pub. A suonare sarà il duo composto dalla voce di Camilla Battaglia e dal pianoforte di Francesco Orio. Entrambi finalisti al Concorso Nazionale per Giovani Talenti del Jazz italiano “Chicco Bettinardi”, i due incrociano le loro strade per una collaborazione che, conoscendo il loro estro e la loro bravura, porterà a risultati più che interessanti. Francesco Orio, pianista di forte personalità tra i più innovativi della scena jazz italiana, è considerato l’erede artistico del maestro Gaslini, si distingue per il suo eclettismo artistico, la sua tecnica e l’originalità delle composizioni.

Camilla Battaglia ha una formazione classica, come pianista e cantante, ma il dna jazzistico familiare non tarda a manifestarsi. La si trova come voce solista con l’Orchestra Jazz della Sardegna, la Siena Jazz Orchestra, l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani, la Civica Jazz Band diretta da Enrico Intra. Il primo disco da leader arriva nel 2016 (Tomorrow-2more Rows of Tomorrows), il secondo nel 2018: EMIT: RotatoR TeneT.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.