Piacenza Suona Jazz! – Luca Meneghello e Michele Fazio

Per il suo annuale appuntamento con il festival, lo storico locale piacentino la Muntà ospita giovedì 17 settembre (ore 21:30) il concerto di Luca Meneghello e Michele Fazio, che presenteranno il loro nuovo progetto “Crossover”.

Oltre a Meneghello (alla chitarra) e Fazio (pianoforte e tastiere), sul palco saliranno anche Martino Malacrida (batteria) e Alex Carreri (basso). Crossover in ambito musicale sta a significare quel materiale preso in prestito da più generi differenti, in generale è inteso come commistione di generi musicali. Così questo progetto di Meneghello e Fazio nasce dal desiderio di fondere esperienze compositive diverse senza dare limiti o direzioni predefinite, cercando invece di attraversare e condividere insieme gli stili personali e tutte le esperienze musicali vissute. Dieci sono le tracce originali che compongono il disco, di recente pubblicazione, a loro volta parte di una corposa scaletta; brani che nascono dalla collaborazione tra ottimi musicisti che avevano voglia di condividere questa nuova esperienza.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.