Piacenza Suona Jazz! – Luca Zennaro Quartet

Mercoledì 16 settembre (ore 21:30) Piacenza Suona Jazz! si sposta nella seconda delle new entry di quest’anno. Nello spazio dei Giardini Merluzzo (Piacenza) in gestione alla Luppoleria suonerà il Luca Zennaro Quartet.

A guidare il quartetto il chitarrista Luca Zennaro, nato a Chioggia nel 1997, ancora studente del Conservatorio di Rovigo, che si è già distinto per una straordinaria e precoce maturità. Già l’album del debutto, “Javaskara” (2018), aveva favorevolmente colpito gli addetti ai lavori. Il suo secondo album che presenterà nel corso della serata “When Nobody Is Listening”, è il disco della conferma, forte di un Jazz quasi sussurrato, introspettivo ma capace di accendersi improvvisamente, forte di un’energia che nei giovani appare spesso sopita. In questo quartetto il talento dei musicisti viene messo a disposizione del leader e della sua sapiente chitarra, in grado di sussurrare più che di gridare linee melodiche sempre chiare, eloquenti e sincretiche ancorché meditative.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.