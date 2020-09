Piacenza Suona Jazz! – NovoTono

Fitta di appuntamenti anche la seconda settimana della fortunata rassegna “Piacenza Suona Jazz!”, per stare sempre in compagnia di ottima musica in attesa della partenza del festival il prossimo 19 settembre. Confermata anche quest’anno grazie alla collaborazione coi gestori dei locali coinvolti e del Piacenza Jazz Club, la rassegna di musica diffusa nei pub e locali di Piacenza e provincia che fanno musica dal vivo tutto l’anno.

Domenica 13 settembre alle 21.30 nell’incantevole cornice del giardino di Palazzo Ghizzoni Nasalli (ingresso da vicolo Serafini, 12 a Piacenza) si terrà il concerto in collaborazione con Cantiere Simone Weil, sempre all’insegna della più interessante sperimentazione. Di scena saranno i NovoTono, ovvero i due fratelli Andrea e Adalberto Ferrari, entrambi clarinettisti. Certamente far dialogare due ance non è impresa da poco, specie se si sceglie di far a meno di altri strumenti, volendo temperare un mondo visionario in quasi solitudine; una coppia che impressiona per brillantezza di colori e coerenza compositiva.

Il loro album di esordio si intitola “Overlays” ed è stato accolto dalla critica come una delle più belle sorprese discografiche prodotte negli ultimi tempi. Sovrapposizioni proprie della musica, che si muove intorno e unisce fra loro il prevalente linguaggio jazz e le caratteristiche espressive della musica contemporanea europea, i modi della musica popolare e alcuni elementi della cosiddetta musica “eurocolta”, il tutto in un rapporto fra tradizione e contemporaneità; una specie di concentrato delle esperienze vissute nei vari ambiti senza barriere stilistiche, con un approccio al mondo dei suoni curioso e aperto.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.