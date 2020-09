Piacenza Suona Jazz! – Tenco Famiglia

Fitta di appuntamenti anche la seconda settimana della fortunata rassegna “Piacenza Suona Jazz!”, per stare sempre in compagnia di ottima musica in attesa della partenza del festival il prossimo 19 settembre. Confermata anche quest’anno grazie alla collaborazione coi gestori dei locali coinvolti e del Piacenza Jazz Club, la rassegna di musica diffusa nei pub e locali di Piacenza e provincia che fanno musica dal vivo tutto l’anno.

Per una delle due new entry di quest’anno, il risto-pub la Sosteria (via Emilia Pavese n. 85/a), è stato scelto un concerto che rispecchi al meglio lo spirito del locale, dal tono informale e accogliente. Vi suoneranno lunedì 14 settembre alle 21.30 i “Tenco Famiglia”, un gruppo che nasce dall’idea della cantante torinese Emy Spadea di rivisitare il repertorio cantautorale italiano, coinvolgendo il saxofonista Simone Garino, il pianista Nicola Meloni e il batterista Donato Stolfi. I quattro musicisti insieme riescono bene nel loro intento di coniugare la poetica di autori come Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Umberto Bindi, Piero Ciampi e le suggestioni sonore e timbriche legate a recenti forme musicali, come il trip hop, il neo soul e la musica elettronica, utilizzando il jazz come elemento amalgamante tra i diversi materiali musicali.

Tutti i concerti della rassegna si terranno all’aperto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sono a ingresso libero.