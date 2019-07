Piazza Grande Tour – Andrea Mingardi

Piazza Grande Tour, la rassegna estiva di quaranta eventi di musica live e cabaret d’autore, arriva in una delle location più affascinanti della provincia di Piacenza, il Castello di Castelnuovo Fogliani. La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Divertimente con il patrocinio del Comune di Alseno, in collaborazione con Bewonder di Andrea Baldini sotto la direzione artistica di Hpievent.

Sul palco sabato 27 luglio ore 21:30 (evento gratuito) Andrea Mingardi, cantautore e bluesman di fama internazionale, attualmente in tour in tutta Italia con la “Blues Brothers Band”, strepitosa formazione di grandi musicisti guidata e diretta dal maestro Maurizio Tirelli, da sempre al suo fianco da oltre 35 anni a questa parte.

Mingardi e Tirelli, che hanno partecipato su Raiuno con ottimi risultati d’ascolto allo stadio di Bologna al grande concerto in favore delle vittime del sisma dell’Emilia, hanno scritto canzoni per molti grandi nomi della musica italiana, tra cui in primis Mina (sono gli autori che a oggi hanno firmato per lei il maggior numero di brani inediti), Ornella Vanoni, gli Stadio, Gianni Morandi e molti altri, tanto per citarne alcuni.

Andrea Mingardi, ben 5 Festival di Sanremo all’attivo, due film, un tributo a Ray Charles con il quale ha inaugurato nel 2007 la prestigiosa rassegna “Umbria Jazz” e si è esibito con la sua big band nel febbraio del 2008 a Hollywood durante la settimana degli Oscar al “Chinese Theatre” davanti a una platea di star mondiali del cinema, è da sempre tra i cantautori più amati dal pubblico italiano ed estero.

La sua passione per il soul e il blues, per la musica nera, i suoi duetti con i The Blues Brothers, Patty Smith, Lucio Dalla hanno fatto il giorno del mondo. Dal vivo, l’artista terrà banco per oltre due ore di spettacolo in cui, accanto ai suoi successi di sempre tra cui “Mogol-Battisti” (cantata in coppia con Mina), “Sogno”, “Canto per te”, “Amare amare”, “E’ la musica”, “Con un amico vicino” (terzo posto fra i “Big” al Festival di Sanremo del 1992 in coppia con Alessandro Bono), proporrà anche un viaggio alla riscoperta di quei grandi successi della miglior musica internazionale che hanno fatto sognare, ballare e innamorare intere generazioni di italiani, riproposti con nuovi, accattivanti arrangiamenti che ben si sposano con la sua voce potente dal timbro inconfondibile.