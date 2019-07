Piozzano – 39^ Festa Enogastronomica

In programma da sabato 20 a lunedì 22 luglio presso il Campo Sportivo Comunale di Piozzano, la 39^ edizione della Festa Enogastronomica.

Stand gastronomici con prodotti tipici, tra i quali la mitica anatra arrosto e serate danzanti.

LA LOCANDINA

La Festa Enogastronomica organizzata, dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Piozzano, nella terza settimana di luglio richiama tantissime persone. Per tre serate, dal sabato al lunedì, il campo sportivo si anima di bancarelle, stand gastronomici e orchestre di liscio.

Tutte le serate sono allietate da famose e rinomate orchestre di liscio, mentre negli stand gastronomici si possono degustare vari piatti tipici della cucina piacentina, oltre all’ anatra arrosto, specialità della sagra; il tutto accompagnato da vini locali. La manifestazione si conclude con gli immancabili e sempre spettacolari fuochi artificiali, che non deludono le attese dei numerosi spettatori presenti.

Per gli organizzatori, collaboratori e piozzanesi questa manifestazione è “ la Festa “, l’avvenimento mondano più importante dell’ anno, che si è consolidato sempre più come evento tradizionale ed irrinunciabile, ritagliandosi un posto di tutto rispetto per affluenza di pubblico, nel panorama delle feste e sagre estive della provincia di Piacenza. (dal sito della Pro Loco di Piozzano)