“Più su di quaggiù” – Memorial dedicato a Daniele Tosca

La Lega Italiana Lotta ai Tumori di Piacenza organizza sabato 25 settembre alle ore 21 la quinta edizione del memorial dedicato a Daniele Tosca, giovane avvocato di Castel San Giovanni, prematuramente scomparso a causa di un tumore.

L’evento è l’occasione per ricordare Daniele e chi, come lui, ha combattuto la stessa battaglia, ma non solo… E’ anche un monito per non dimenticare la prevenzione, intesa anche come diagnosi precoce che, in questo periodo di Covid, è passata in secondo piano. “Si è scelto – spiegano i promotori – di omaggiare Daniele attraverso il teatro poiché il teatro stesso è metafora della vita, un luogo di ritrovo, di condivisione e arrichimento”. Lo spettacolo Più su di quaggiù vuole riportare il teatro alle origini ed arrivare a parlare direttamente con gli spettatori, una sorta di ritorno ai racconti nei cortili dove il pubblico diventava parte integrante della storia. Sul palco un attore e un musicista che con grande abilità e leggerezza passeranno da momenti di grande ilarità a momenti più intimi e di maggior riflessione, sempre con l’aiuto del pubblico.

Durante la serata verrà consegnata una borsa di studio alla miglior studentessa di infermieristica che si impegna a portare una tesi sulla cura del cancro. Ingresso a offerta 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 373.7760881 – Lilt Piacenza.