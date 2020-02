Pomeriggio al cinema – “Qualcosa di meraviglioso”

Mercoledì 19 febbraio alle ore 15 presso il cinema Jolly2 (via Emilia 7/a – San Nicolò), nell’ambito di “Pomeriggio al cinema”, verrà proiettato il film “Qualcosa di meraviglioso”, riservato ad anziani e diversamente abili. L’iniziativa è gratuita e promossa dal Comune di Rottofreno.

Durante l’intervallo, come di consueto, ci sarà l’intrattenimento a cura dell’associazione Polisportiva Rottofreno.

Trama: Costretto ad abbandonare il natio Bangladesh, Fahim a otto anni è già un prodigio degli scacchi

quando arriva a Parigi con il padre. Poiché viene rifiutato loro asilo, vivono come immigrati clandestini e

piombano in una spirale di vagabondaggio e disperazione. Con un colpo di fortuna, però, Fahim viene

presentato a uno dei più importanti coach di scacchi di Francia, Sylvain, che lo trasformerà in un campione.