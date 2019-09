Venerdì 27 settembre alle ore 21 alla Coop Infrangibile, in via Alessandria 16 a Piacenza, presentazione del libro “CHE NON CI SONO POTERI BUONI. IL PENSIERO (ANCHE) ANARCHICO DI FABRIZIO DE ANDRE’, con Paolo Finzi.

Evento in collaborazione con Kairos promocultura e libreria Fahrenheit 451. L’incontro sarà preceduto alle ore 20 da un tributo musicale a De Andrè con il musicista Lorenzo Riccardi.