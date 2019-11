Presentazione del giallo “Giù la maschera” di Umberta Rocchetti

Per affrontare le avversità della vita occorrono coraggio e determinazione. Buttarsi in una selva di bugie e macchinazioni è un gioco rischioso in cui si resta intrappolati. Presto o tardi però l’elastico si rompe e la maschera cade.

Presenta Lisa Guasconi