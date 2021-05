25 MAGGIO 2021 | ORE 20:45

DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK

DI AMNESTY INTERNATIONAL PIACENZA

Presentazione del libro “Angelitos” scritto da Martina Dei Cas e patrocinato da Amnesty International e dal Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento. La storia vera di Angelito Escalante Pérez, di un bambino che non diventerà mai un architetto perché a dodici anni ha deciso di non uccidere, seguendo gli insegnamenti del padre E’ anche la storia della comunità dove Angelito viveva, tra impunità, bambini di strada e voglia di riscatto.

Una chiacchierata con l’autrice Martina Dei Cas che racconterà la sua esperienza diretta in Guatemala e in Nicaragua (paese natale della famiglia di Angelito).