Presentazione del libro “La vita contemplativa in uscita”

Lunedì 10 giugno alle ore 18.30, nel giorno in cui la Chiesa festeggia Maria Madre della Chiesa, a conclusione dell’anno centenario della nascita di Madre Maria Teresa dell’Eucaristia (Maria Teresa Tosi) presso il salone della parrocchia di San Pietro in via Roma 23 a Piacenza avrà luogo la presentazione, prima assoluta nazionale, del libro: “LA VITA CONTEMPLATIVA IN USCITA: MADRE MARIA TERESA DELL’EUCARISTIA E LE PICCOLE SORELLE DI MARIA, MADRE DELLA CHIESA” (edizioni Sugarco).

Il libro ricostruisce il percorso umano e spirituale di Maria Teresa Tosi, nata a Piacenza nel 1918, entrata al Carmelo di Bologna e divenuta protagonista del radio documentario di Sergio Zavoli “Clausura” nel 1958. Nel 1963 uscì da monastero per seguire il carisma di portare la bellezza della vita contemplativa agli uomini e alle donne del nostro tempo. Fondò a Collepino, sulle colline di Spello, l’Eremo della Trasfigurazione, che dal 1972 accoglie persone di ogni credo e provenienza che desiderano fare esperienza di preghiera, ascolto e silenzio.

Interverranno alla presentazione S. E. Mons. Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, l’Autrice Madre Eliana Pasini delle Piccole sorelle di Maria, Pietro Visconti, direttore del quotidiano “Libertà”.

Presenta e modera l’incontro Barbara Sartori del settimanale diocesano “ Il Nuovo Giornale”.

Durante la serata sarà possibile acquistare il volume già presente nelle librerie di tutta Italia dal 2 maggio scorso.