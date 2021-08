Il 22 agosto, ore 18, al Parco del Castello di Gropparello presentazione del libro “L’albero di Dafne” (Albatros Editore) di Isa Malagó.

Dafne è una creatura magica dai poteri sorprendenti che vive in simbiosi con un albero animato dove il tempo scorre in lune e stagioni e che custodisce una storia d’amore meravigliosa e romantica ma allo stesso tempo tragica. Tra pozioni magiche, mutazioni e viaggi avventurosi nelle foreste incantate, Isa ci conduce in un viaggio immaginario ma bellissimo dove le forze del bene e del male si scontrano più volte fino all’epilogo finale…“Questo racconto nasce così…in una notte, tra la veglia e il sonno, in un sussurro. Ho sentito dire, o forse letto, non ricordo, che le grandi idee degli uomini nascono da un bisbiglio degli Angeli Custodi mentre dormono.”