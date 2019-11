Sabato 23 Novembre alla Libreria internazionale Romagnosi di Piacenza presentazione del libro “Tutto è relazione” di Fabrizio Rossi

Cosa condiziona il tuo modo di vivere la vita e le tue relazioni? Ti riconosci caratteristiche limitanti che orientano le tue scelte? Ci sono avvenimenti ricorrenti nella tua vita? Di questo e molto altro parleremo durante la presentazione, dove l’autore accompagnerà in un viaggio dalla visione separata di malesseri, caratteristiche, avvenimenti ad una visione olistica in grado di coglierne la Relazione con le cause. Un viaggio relazionale frutto di 30 anni di ricerca e di esperienza personale e professionale nel mondo della formazione e della crescita personale personale, scritto per essere accessibile a tutti.