Presentazione del volume “L’Urtiga – Quaderni di cultura piacentina”

Presentazione del volume n.27 de “L’Urtiga – Quaderni di cultura piacentina”, in programma venerdì 2 luglio alle 18 alla Galleria d’arte Biffi in Via Chiapponi a Piacenza. Interverranno Ippolito Negri e Eugenio Gazzola.

Esce in libreria alla fine del mese di luglio il numero 27 de L’Urtiga – Quaderni di cultura piacentina che entra nel decimo anno di pubblicazione. Presentata ai primi di luglio 2012 con il numero 0 che era stato diffuso in libreria, la rivista ha mantenuto costante la cadenza trimestrale legando le uscite a tre ricorrenze care ai piacentini, San Giuseppe il 19 marzo, Sant’Antonino il 4 luglio e Santa Lucia il 13 dicembre. Anche il numero 27 conserva la tradizionale combinazione di argomenti: si scrive di arte, di storia, di tradizioni, con spazio anche al dialetto, sia affrontato scientificamente che con pagine in vernacolo, nella consueta alternanza fra articoli di approfondimento e di alleggerimento.