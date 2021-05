Martedì 25 maggio, alle ore 18, a Palazzo Galli della Banca di Piacenza (Sala Panini), presentazione del volume “Tentativi di pacificazione tra fascisti e antifascisti” di Ferdinando Bergamaschi. Il libro – edito da Fondazione Thule Cultura e in vendita alla Libreria Romagnosi – sarà illustrato dall’autore in dialogo con Giuseppe Parlato, ordinario di Storia contemporanea all’Università degli studi internazionali di Roma (Unint), Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza e l’editore Tommaso Romano, in video collegamento.

L’evento si svolgerà sia in presenza (fino ad esaurimento dei posti disponibili, limitati nel rispetto delle disposizioni anti Covid, con prenotazione obbligatoria segnalandosi all’indirizzo e-mail relaz.esterne@bancadipiacenza.it), sia in streaming, attraverso il sito www.bancadipiacenza.it.