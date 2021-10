Pietro e Alberto Pizzi presentano i loro libri “Filastrocche, aneddoti e storie di vita vissuta narrata in chiave poetica e in dialetto sannicolese” e “La resilienza di un padre”

Padre e figlio raccontano la loro esperienza di scrittori e raccolgono fondi

per L’Hospice di Borgonovo e l’Associazione Progetto Heal