Presentazione libro “Come vele sopra il male”

Venerdì 31 gennaio alle ore 18 alla Libreria Fahrenheit 451 di Piacenza presentazione del libro fotografico di Sandro Capatti “Come vele sopra il male” edito da Athenaeum Edizioni Universitarie e dedicato alle donne colpite da tumore al seno.

IL LIBRO – La vita di tante donne. Di questo ci parla il percorso fotografico di Sandro Capatti. Di donne che vivono l’esperienza di malattia e nel momento stesso in cui accettano di essere protagoniste di un evento d’arte, affermano se stesse nella loro interezza biologica e psicologica. Questi scatti fotografici di vita che si fa arte ci dicono che prima di tutto c’è la persona, sempre e comunque, con i suoi sentimenti e la sua bellezza.

L’AUTORE – Sandro Capatti attualmente è corrispondente per le agenzie di stampa Ansa Roma e Fotogramma Milano. Pregresse esperienza lavorative in redazioni giornalistiche locali, nazionali ed estere come il Corriere Canadese di Toronto, Le Monde, ed altre, più volte inviato per conto di varie testate, ad esempio per la “Giornata Mondiale della Gioventù” a Montreal e Toronto Canada ed altri eventi. Ha svolto numerosi reportage di carattere sociale in numerosi Paesi del mondo, con riguardo specifico all’Africa, dall’Eritrea al Togo, al Benin, al Sudan, Kenya, al Darfhoru, all’Etiopia, in Europa dell’Est; Bielorussia, Ucraina, Polonia e altri.