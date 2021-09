Presentazione libro “Da Seattle a Genova. Cronistoria della Rete No Global”

Venerdì 1 ottobre alle ore 21 presso il salone interno della Cooperativa Infrangibile (via Alessandria 16) si terrà un incontro organizzato dal Circolo “Rosa Luxemburg” del Partito della Rifondazione Comunista di Piacenza per presentare il libro “DA SEATTLE A GENOVA Cronistoria della Rete No Global” (ed. DeriveApprodi) a cura di Daniele Maffione.

Durante la serata ci sarà anche un collegamento con Genova da dove Haidi e Giuliano Giuliani, impossibilitati a viaggiare, porteranno un loro saluto. Presenterà l’incontro il Segretario del Circolo del PRC Andrea Tagliaferri.

Immagine tratta dalla copertina del libro