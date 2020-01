Presentazione libro “Dallo Sputnik alla Luna. Diario delle imprese spaziali dal 1957 al 1969”

Sabato 1 febbraio, ore 17, presso il Caffè Letterario del Bar dell’ospedale di Fiorenzuola (PC) (via Roma, 35) si terrà la presentazione del libro “Dallo Sputnik alla Luna. Diario delle imprese spaziali dal 1957 al 1969” di Luigi Ragazzi e Lorenzo Giuseppe Di Fede.

Ingresso libero.

IL LIBRO – Il libro ricostruisce le tappe che, partendo dal lancio dello Sputnik I (4 ottobre 1957), sfociarono nel primo sbarco dell’uomo sulla Luna (20 luglio 1969), con alcuni cenni anche ai primi congressi astronautici internazionali degli anni ’50. Un arco temporale di quasi 12 anni nel quale le missioni spaziali sono state veramente tante. Noi ricordiamo quelle più significative, quali ad esempio lo Sputnik I (perché era il primo) o lo Sputnik II (perché aveva a bordo la cagnetta Laika) o l’impresa di Gagarin (perché fu il primo uomo nello spazio) o alcune missioni del programma Apollo (perché la n. 11 portò allo sbarco di Armstrong e Aldrin sulla Luna, e le precedenti ne predisposero il terreno).

Il libro ripercorrendo questo arco temporale offre un quadro completo di quasi tutte le missioni spaziali, sia quelle che conseguirono gli obiettivi prefissati, sia quelle che, per diverse ragioni, si conclusero con un fallimento o non furono nemmeno portate a termine. Il libro passa in rassegna sia le spedizioni con gli astronauti, sia quelle dei satelliti e delle sonde, senza equipaggio. Missioni quest’ultime spesso trascurate o dimenticate, ma che arrecarono un contributo notevole alla conquista dello spazio e allo sbarco sul suolo lunare. Anche per quanto riguarda il ricorso agli animali, chi leggerà il libro scoprirà che furono diversi i viaggi nello spazio effettuati con animali e, fortunatamente, non sempre con un epilogo tragico come quello di Laika. Purtroppo anche alcuni astronauti persero la vita nella corsa allo spazio, come documentato.

La ricostruzione di tutti questi eventi – nei quali non mancano alcune imprese italiane – è stata effettuata tramite la consultazione di alcuni quotidiani, quali in primis Libertà e La Stampa, e a seguire Il Resto del Carlino, L’Unità, L’Avanti. Si presenta (come si intuisce dal sottotitolo) come un diario in quanto è suddiviso in capitoli, ognuno per ogni anno, e i capitoli in paragrafi in relazione ai periodi nei quali si registrarono imprese spaziali. Il libro si compone anche di alcuni capitoli collaterali, fra cui l’ultimo nel quale sono riportati anche stralci di commenti sullo sbarco lunare (fra i tanti quelli originali di Pasolini o di Zanzotto). Così come in altre pagine, accanto alle certezze di alcuni scienziati compaiono i profondi interrogativi di Paolo VI.