Giovedì 14 novembre, ore 17 – Aula Magna del Seminario Vescovile di Piacenza (via Scalabrini 65-67)

PRESENTAZIONE LIBRO “DONNA MAURA LUCENIA. AL SECOLO MARGHERITA FARNESE” (Ed. Tip.Le.Co.)

di Giuliano Masola

Saluti di Pietro Scottini, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Piacenza

Presentazione e letture a cura di Pietro Scottini e Paola Agostinelli

Esecuzione musicali di Matteo Benassi e Sabrina Ceci

IL LIBRO – Riprende lo studio storico di Giuliano Masola dedicato a Margherita Farnese, figlia del terzo duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese, là dove si era fermato ne Il “Parentado” tra due grandi Casate: al 1583, anno dell’ingresso della fanciulla alla clausura del Monastero di San Paolo a Parma. Dopo lo scioglimento del matrimonio con Vincenzo Gonzaga, futuro Duca di Mantova, Margherita viene costretta dalla ragion di Stato a monacarsi, con il nome di Maura Lucenia. Alla morte del padre, il fratello Ranuccio I le imporrà una ancor più rigida disciplina e il trasferimento al parmense Monastero di Sant’Alessandro, di cui dal 1602 diverrà per dieci volte Badessa. L’edizione include la Tragedia in stile alfieriano in V Atti “Margherita Farnese” di Martine Chantal Fantuzzi.