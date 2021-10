Presentazione libro “Ho fatto tutto per essere felice”

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 18, presso la sala Panini di Palazzo Galli della Banca di Piacenza, verrà presentato il libro “Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini storia di un insolito chirurgo” di Marco Bardazzi, editato per i tipi della BUR di Rizzoli .

Cosa suscita tanto interesse per una medico morto circa 22 anni fa per un tragico incidente sulla A1 nei pressi di Fontanellato? Qual’era il segreto umano e professionale di questo “insolito chirurgo”? Proveranno a rispondere a queste domande provocatorie il Prof. Fabio Catani, Ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia ed il Prof. Lodovico Balducci, Professore emerito di oncologia e medicina presso l’Università di Tampa in Florida che hanno conosciuto e collaborato con Enzo Piccinini e sono rimasti profondamente segnati dall’impatto umano con la sua persona. Modererà la serata il dr. Patrizio Capelli, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASL di Piacenza.

La presentazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Morfasso TV: https://youtu.be/4cW7K38d7HM