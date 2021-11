Presentazione libro “Il diamante è per sempre”

Venerdì sera 26 novembre (ore 19,30) sarà ospite del Piacenza Baseball il giornalista Mario Salvini che, alla biblioteca comunale di Gossolengo, presenterà il suo ultimo libro intitolato “Il diamante è per sempre” (Terre di mezzo Editore). Un libro atteso che sta facendo il giro delle principali piazze italiane del baseball. Giro partito a ottobre al Salone Internazionale del Libro di Torino con la presenza di Mauro Berruto, autentico personaggio dello sport italiano e non solo e indimenticato protagonista, come allenatore, della storica promozione in A1 del Copra Volley nel 2001-02.

IL LIBRO – Come recita il sotto titolo è la raccolta di dieci storie, proposte per far per far innamorare del baseball. Per chi fosse a digiuno di batti e corri niente paura. Gli argomenti sono imperniati su storie vere, sulle leggende, le tradizioni, le superstizioni, i record del baseball americano. I protagonisti sono i mitici Joe Di Maggio, Roberto Clemente, Jackie Robinson, Cal Ripken e molti altri. Attraverso questa affascinante saga può effettivamente maturare la voglia di saperne di più su di uno sport troppo spesso accusato di avere regole incomprensibili. E molto probabilmente scatterà l’istinto di cambiare idea sul baseball. La prefazione al libro è a firma di Mike Piazza, il catcher che in Major League ha battuto più fuoricampo nella storia. Ex Los Angeles Dodgers e New York Mets, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

L’AUTORE – Mario Salvini è nato a Parma nel 1969 e vive a Milano dove lavora per la Gazzetta dello Sport. Ha praticato baseball in gioventù anche a buoni livelli, con scudetti e presenze in nazionali giovanili. Sulla “rosea” scrive di F1 e motorsports ma da sempre si diverte col baseball e con altri sport, spesso di nicchia. Ne racconta storie e personaggi sul blog “Che Palle!” del sito Gazzetta.it e sulle pagine social ad esso collegate. Di sicuro non ha mai abbandonato il baseball e lo si capisce leggendo queste sue parole nella parte iniziale del libro: ” Il baseball assomiglia alla vita: senza la tua squadra non sei nessuno, ma quando conta sei solo contro tutti”.

La partecipazione alla presentazione di venerdì è libera ma possibile solo osservando le norme anti-Covid.