Presentazione libro “Il pescato del giorno” di Claudio Baffi

Presentazione del libro “IL PESCATO DEL GIORNO” di Claudio Baffi

“Oh! No! Un altro libro sulla pesca. L’ennesimo. Ma perché? Ormai sappiamo tutto sulle tecniche, e la mosca e il lancio, e i tipi di esca, e i mulinelli autobloccanti. C’era bisogno di un altro libro ancora? Questa cosa qui non mi interessa. Ma…Un attimo. Scusate. Leggo meglio il titolo. “Il pescato del giorno” non tratta di pesca, mi sembra piuttosto che parli di freschezza con annessi e connessi. Allora sì, questa cosa qui mi interessa…”