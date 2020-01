Presentazione del libro “IN QUESTA TERRA PIATTA E BASSA” di Elena Uber

In campagna d’altronde è così, non ci si riposa mai, in casa non ci sono nemmeno le seggiole giuste perché non si sta mai seduti tutti insieme. Si chiamava Luciana, il papà faceva il mezzadro, la mamma come tutte le donne lavorava la casa e la terra e il fratello più grande lavorava la terra anche lui.