Presentazione libro “La città dolente”

Domenica 19 settembre alle 18 a Vigolzone presso il Centro Civico di Via Castignoli 2, avrà luogo la presentazione del libro “La città dolente” (MM) del giornalista Mauro Molinaroli, insieme all’autore l’oncologo Luigi Cavanna che durante il lungo periodo Covid ha avuto un ruolo particolare nell’avviare le visite a domicilio poi supportate dalle Usca. Saranno presenti anche il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore Giulio Borlenghi che modererà l’incontro.

Molinaroli – in questa estate con Luigi Cavanna ha ripercorso in diversi paesi della nostra provincia il dramma e la possibile ripresa del nostro territorio nel periodo tra il febbraio 2020 e il maggio 2021, ancora una volta illustrerà temi e problemi legati al Covid tra difficoltà e speranza. Dal libro emerge che in prima linea in questo lungo percorso d’uscita dal tunnel, sono state sia le istituzioni che le categorie economiche e commerciali, così come le associazioni di volontariato e il Terzo Settore tutti uniti nell’intento di dare nuova linfa, nonostante la crisi, alle attività della città e della provincia: “Sono emerse – spiega l’autore – anche i disagi dei borghi storici come Grazzano Visconti che rappresenta un esempio per la comprensione dei fenomeni che abbiamo vissuto e che parzialmente stiamo ancora vivendo e per la definizione di strategie in grado di assicurare alla dimensione territoriale il ruolo che merita”.