Presentazione libro “La città dolente”

Piacenza tra crisi e ripresa, ecco “La città dolente” il nuovo libro del giornalista e scrittore Mauro Molinaroli. La presentazione si terrà nell’auditorium Sant’Ilario giovedì 24 giugno alle 18 alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri, dell’oncologo Luigi Cavanna e del professor Paolo Rizzi. Moderatore Jonathan Papamarenghi, assessore alla Cultura.

“Le pagine del “La città dolente” – spiega l’autore – sono la storia di un anno di Covid in una realtà – quella piacentina – che dal “Paziente 1” di Codogno nel febbraio del 2020 ad oggi conta purtroppo più di 1.500 persone decedute e oltre 23mila contagiati da Coronavirus. E’ un libro scritto in diretta su un tema – quello del virus – in cui una bibliografia vera e propria ancora non esiste. Le mie fonti sono state dunque le testimonianze delle persone intervistate nel mondo istituzionale, imprenditoriale, commerciale, sociale e turistico, le statistiche di Confindustria Piacenza, i dati e gli articoli relativi ai dati economici apparsi sui quotidiani cartacei e sui giornali online”.