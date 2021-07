Presentazione libro “La fede chiama i miracoli dal cielo”

Una fede dalle solidi radici costruita nel tempo e giunta al termine di un sentiero di vita ancora giovane ma segnato da difficoltà, dubbi, interrogativi e risposte che si spalancano su nuove e più complesse domande: è il percorso personale al centro del libro “La fede chiama i miracoli dal cielo” di Giulia Altamore che sarà presentato a Fiorenzuola il 23 luglio.

Sarà un’occasione per confrontarsi con l’autrice e trarre spunti di riflessione dalla sua spiritualità, raccontata nell’opera senza ostentazioni ma con una convinzione che non può lasciare indifferenti: “La nostra fede in Dio e nelle Sue promesse – scrive Altamore in uno dei passaggi cruciali del testo – apre le porte del cielo e chiama i miracoli sulla terra. È tempo che i figli di Dio si alzino per credere, per lottare e per vincere, appropriandosi di tutte le benedizioni che Dio ha già preparato per chi confida in Lui”.

Per Giulia Altamore, giovanissima autrice di Fiorenzuola, si tratta del libro d’esordio, frutto di due anni di riflessioni, di appunti e di scrittura su un tema, quello della fede, importante e profondo: una vera e propria chiave di letture indispensabile per rispondere agli interrogativi che la vita pone. “Questo libro vuole essere un umile esempio per tutte le persone che cercano una risposta sul senso della vita. – sottolinea la scrittrice – Pubblicarlo dopo l’esperienza della pandemia che ha costretto tutti a confrontarsi con l’imprevisto, la solitudine e la sofferenza è un messaggio di speranza”.

La presentazione avrà luogo nel cortile della biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda venerdì 23 luglio con inizio alle 21, con la presenza dell’autrice e nel pieno rispetto di tutte le norme anti Covid attualmente in vigore. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0523-983093 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.fiorenzuola.pc.it.