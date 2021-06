Presentazione libro “L’arte di partire”

Sabato 19 giugno, ore 18.30 Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi Via San Siro, 13 – Piacenza

Aperitivo e presentazione del libro di Ayelet Tsabari “L’arte di partire” (Nuova Editrice Berti)

Intervengono: Ayelet Tsabari e Seba Pezzani

Ayelet Tsabari è nata in Israele da una numerosa famiglia di origini yemenite. Il suo primo libro, Il posto migliore del mondo (Nuova Editrice Berti, 2015) ha vinto il Sami Rohr Prize for Jewish Literature ed è stato il New York Times Book Review Editors’ Choice del 2016. Seba Pezzani è musicista, cantante e scrittore. Appassionato di letteratura angloamericana, da anni affianca all’attività musicale quella di traduttore e interprete dall’inglese. Ha collaborato con l’Unità e collabora con Il Giornale e il portale di informazione Globalist.it.

Aperitivo offerto da FEDRO Cooperativa. Evento collaterale a Dal Mississippi al Po – Festival Blues

Per informazioni e prenotazioni: Libreria Fahrenheit: 0523-335725 | 339-6581662 fahrenheit.451@libero.it