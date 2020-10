Presentazione libro “Ma l’amore resiste”

Venerdi 9 ottobre – ore 18

Salone d’onore della Galleria Biffi Arte

Martina Picca presenta “Ma l’amore resiste” (Officine Gutemberg Edizioni, in collaborazione con il quotidiano Libertà)

Con la partecipazione di Pietro Visconti e Giovanni Battista Menzani.

Ingresso libero e gratuito. L’evento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Prenotazione obbligatoria: 0523 324902 – galleria@biffiarte.it

Ma l’amore resiste. L’ho chiamato cosi, questo libro, chiudendolo l’ultima domenica di maggio. Era un pomeriggio di sole, forse il primp dell’estate, eppure la luce non veniva da lì. No, davvero, perche la luce era in 107 pagine, 37 lettere, 28 nomi, in una lunga serie di memorie (Martina Picca). Toccante memoriale dedicato alle vittime del Covid a Piacenza, “Ma l’amore resiste”, è il nuovo libro di Martina Picca edito da Officine Gutenberg, con la prefazione del direttore di Libertà, Pietro Visconti