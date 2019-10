Presentazione libro “Organizzati e felici”

In anteprima nazionale Daniele Novara presenta il suo nuovo libro “Organizzati e felici” (ed. BUR Rizzoli) a Piacenza: appuntamento martedì 29 ottobre alle 18 presso la Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39.

Il nuovo libro di Daniele Novara è una guida completa, per genitori ma non solo, verso una nuova organizzazione educativa, che spiega con concretezza come liberarsi da false notizie falsi miti, adottare la giusta distanza e sintonazzarsi sull’età dei figli, per fare “ogni cosa a suo tempo”, senza perfezionismo ma sufficiente chiarezza, puntando sul gioco di squadra tra genitori e le diverse figure professionali che si occupano dei ragazzi. Perchè ad essere genitori positivi e ben organizzati non si sbaglia mai.

Introduce e coordina l’evento Paolo Ragusa, responsabile della formazione CPP. È previsto l’intervento di testimonianza come genitori di Adriano Benazzi, docente universitario di Diritto Tributario presso l’Università di Parma, e Giorgia Demaldè, giudice onorario presso il tribunale di Piacenza.

La partecipazione è libera e gratuita, gradita segnalazione a segreteria.direzione@cppp.it . L’evento si concluderà con un brindisi e il taglio della torta.